Янукович написал статью в «Фигаро»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что в ближайшие годы будет завершено строительство нового саркофага над аварийным реактором на Чернобыльской АЭС.

Об этом Президент написал в статье „Один мир. Одна безопасность”, опубликованной сегодня во французском издании „Фигаро”, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

В статье В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что вместе с международными партнерами “мы в ближайшие годы завершим строительство нового саркофага над аварийным реактором”.

“Это будет гарантировать безопасное хранение радиоактивных материалов, изолированное от окружающей среды. Мы благодарны всем странам и международным организациям, которые помогают Украине в реализации этого масштабного проекта”, - отметил он.

По словам Президента, кроме усилий, направленных на ответственный контроль над работой АЭС, в основе политики Украины в сфере ядерной безопасности также лежит принципиальная позиция нашего государства о необходимости укрепления международного режима ядерного нераспространения. Украина, которая в свое время сделала нерядовой вклад в дело глобального ядерного разоружения, продолжает демонстрировать ответственную политику в этой сфере.

Как говорится в статье, во исполнение политических обязательств, принятых на Вашингтонском саммите в апреле 2010 года, с территории Украины в прошлом году была вывезена значительная часть высокообогащенного урана. Общий объем вывезенных ядерных материалов составил 106 кг. Украина остается верной своим обязательствам по вывозу остального высокообогащенного урана до проведения в апреле 2012 года следующего саммита по ядерной безопасности в Сеуле.

Как Президент страны, которая пострадала от крупнейшей техногенной ядерной катастрофы, В.ЯНУКОВИЧ призвал все государства к диалогу. «Пришло время объединить усилия. У нас один мир. И в нем нужно найти гармоничное сочетание технологического прогресса с необходимыми гарантиями безопасности. Без этого человеческой цивилизации не обойтись. Уверен, мы способны сделать так, чтобы атомный огонь согревал, но не обжигал», - написал В.ЯНУКОВИЧ.