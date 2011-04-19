Издателя «Сегодня» возмутило заявление БЮТ о возможном давлении на газету

Издательство «Сегодня Мультимедиа» считает заявление БЮТ о возможном давлении на газету «Сегодня» провокационной и возмущено им. Об этом говорится в сообщении издательства, которое «Телекритика» получила в ответ на просьбу прокомментировать информацию БЮТ от 15 апреля. Напомним, по данным партии Юлии Тимошенко «БЮТ-Батькивщина», в Администрации Президента «очень уж злы» на редакцию газеты «Сегодня» и ее владельцев. Поводом якобы стал фоторепортаж из имения Януковича «Межигорья».

«Очевидно, что Янукович и его соратники не будут давить непосредственно на редакцию газеты "Сегодня", однако делать это через владельцев издания», - допустила «БЮТ-Батькивщина».

«На протяжении 4-х лет мы строили независимое и беспристрастное издание, руководствуясь высшими принципами журналистской этики в соответствии со вкусами наших читателей. И мы выражаем удивление опасениями относительно будущего газеты, которые публично выразил в прошлую пятницу Блок Тимошенко. Во всей компании нормальная рабочая обстановка, и нет никаких поводов беспокоиться о ее будущем», - говорит генеральный директор издательства Гильермо Шмитт.

«Мы трактуем заявление БЮТ как намек на то, что наша газета не является независимой. Однако никогда в истории существования издания ни Редакционный коллектив, ни Генеральный директор «Сегодня-Мультимедиа» не испытывали и не испытывают давление со стороны своего акционера или кого бы то ни было еще. Это спекуляция, направленная на искажение реальной ситуации в редакции нашего издания и разрушение нашей репутации независимого издательского дома», - добавляет генеральный директор.

Издательство просит БЮТ и все другие политические силы не давить такими заявлениями на редакционный коллектив, не формировать «искривленное представление о ситуации в издании» и не додумывать ничего относительно будущего газеты. «Мы не хотим быть втянутыми в спекуляции на тему свободы слова, которые не имеют к нам никакого отношения», - отмечает господин Шмитт.