Портнов 5 лет добивался дела против Комарницкого?

Советник Президента Украины Андрей ПОРТНОВ был допрошен следователями Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против главы фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО.

Об этом, со ссылкой на источники, сообщает газета "Коммерсант Украина".

"Он уже был допрошен следствием. Именно его показания дали возможность Генпрокуратуре вновь открыть дело в отношении Дениса КОМАРНИЦКОГО, - пишет издание.- Такого результата господин Портнов, которого связывают давние дружеские отношения с Игорем Гранцевым, добивался в течение пяти лет".

Как сообщал УНИАН, Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан 8 апреля сотрудниками столичного УБОП.

11 апреля Печерский районный суд Киева дал санкцию на арест Д.КОМАРНИЦКОГО. 18 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил правильность избранной ему меры пресечения.

Д.КОМАРНИЦКОМУ инкриминируется совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц (ст. 187 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).