Довгий объявил о своей отставке

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в сессионном зале городского совета огласил заявление о своей добровольной отставке с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, О.ДОВГИЙ взял слово перед началом утверждения повестки дня сегодняшнего заседания Киевсовета.

По его словам, он знает, что многие ждут от него сегодня резкого выступления и критики событий в столичной власти. О.ДОВГИЙ выразил убеждение, что сильным является тот, кто может принять решение, «остановить нарастающий конфликт, а не продолжать его».

«Я первый сделаю этот шаг. Я говорю, что это мое решение, и призываю всех поддержать это и перевернуть страницу противостояния», - сказал О.ДОВГИЙ.

Он сказал: «Я отказываюсь сегодня от своей должности, но я не отказываюсь от принципа защиты местного самоуправления».

По его словам, он продолжит отстаивать соответствующие позиции не как председательствующий на заседаниях, а как внефракционный депутат. При этом О.ДОВГИЙ заявил, что знает, что в зале нет необходимого количества голосов депутатов за его отставку, но просит удовлетворить его заявление.

После этого он внес предложение включить вопрос о его отставке в повестку дня заседания Киевсовета, а остальные вопросы перенести на другое заседание.

За включение вопроса к рассмотрению проголосовали 111 депутатов Киевсовета.