В ПР назвали претендентов на кресло Довгого

Завтра депутаты Киевсовета планируют определиться с новой кандидатурой секретаря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам лидер фракции Партии регионов в Киевсовете Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО по результатам согласительного совета рукоовдства Киевсовета.

Он отметил, что рассматриваются две кандидатуры на должность секретаря Киевсовета вместо Олеся ДОВГОГО – Галина ГЕРЕГА (фракция ГАК) и Владимир ДЕЙНЕГА (фракция Партии регионов).

«Завтра в зале мы будем определять, кто из них будет секретарем Киевсовета», – подчеркнул А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

По его словам, эти две кандидатуры отобраны по результатам проведенных консультаций с фракциями.

На вопрос, почему секретарь не может быть избран на сегодняшнем заседании Киевсовета, А.ОМЕЛЬЯНЕНКО ответил, что необходимо провести дополнительные консультации.

«Возможно, завтра будет пакетное голосование: и по комиссиям Киевсовета еще (переназначение председателей комиссий – УНИАН)», - сказал А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Также он сообщил, что, согласно регламенту, кандидатуру секретаря Киевсовета должен подавать лично мэр.

А.ОМЕЛЬЯНЕНКО сообщил, что на сегодняшнем заседании планируется рассмотреть всего один вопрос – отставки секретаря Киевсовета О.ДОВГОГО, а все остальные вопросы, внесенные в повестку дня, перенесут на ближайшее заседание.