Довгого вызывают на допрос в УБОП

Секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО вызывают на допрос в Управление по борьбе с организованной преступностью города Киева в среду, 20 апреля.

Об этом УНИАН сообщил источник в столичном УБОП.

По словам собеседника агентства, О.ДОВГОГО вызывают на допрос по делу о незаконном отчуждении имущества и земли, которая принадлежала территориальной общине города Киева.

При этом источник заметил, что О.ДОВГИЙ 18 апреля уже проигнорировал аналогичный вызов.