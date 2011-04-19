Довгого вызывают на допрос в УБОП
11:02, 19 апреля 2011Политика
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Источник: 18 апреля уже проигнорировал
Секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО вызывают на допрос в Управление по борьбе с организованной преступностью города Киева в среду, 20 апреля.
Об этом УНИАН сообщил источник в столичном УБОП.
По словам собеседника агентства, О.ДОВГОГО вызывают на допрос по делу о незаконном отчуждении имущества и земли, которая принадлежала территориальной общине города Киева.
При этом источник заметил, что О.ДОВГИЙ 18 апреля уже проигнорировал аналогичный вызов.
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