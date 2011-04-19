Янукович открыл Донорскую конференцию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что экономический ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС стал серьезным тормозящим фактором экономического развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая Донорскую конференцию по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, катастрофа на ЧАЭС по своим масштабным негативным последствиям не имеет прецедентов в мировой истории. «Она заставила мир осознать исключительную сложность проблем с обеспечением надежного функционирования ядерных энергетических установок», - отметил он. С другой стороны, отметил Президент, Чернобыльская авария дала решительный ответ на реальную угрозу национальной и региональной безопасности.

«Чернобыль – это урок для всех нас», - подчеркнул Президент и отметил, что Украина стала первой в мире страной, где огромные территории стали непригодными для жизни. «Авария нанесла Украине большую рану, с которой ей придется жить еще на протяжении многих лет», - сказал он. В результате аварии пострадали миллионы людей, тысячи из них ушли из жизни, десятки тысяч продолжают страдать.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что экономический ущерб от аварии стал серьезным тормозящим фактором экономического развития. «За эти 25 лет, которые прошли со дня аварии, прямые убытки и расходы на преодоление ее последствий составили десятки миллиардов долларов США, а в отдельные годы достигали 8-10% объемов государственного бюджета Украины», - отметил он, добавив, что суммарные убытки до 2015 года достигнут сотни миллиардов долларов США.

«Груз расходов, связанный с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, который несет Украина, еще на протяжении многих лет будет иметь ощутимое негативное влияние на экономику страны. Для Украины и ее международных партнеров одной из важнейших задач на сегодняшний день является превращение ЧАЭС в экологически безопасную систему», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Для этого, подчеркнул он, необходимо построить новый безопасный саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком и надежное хранилище для отработанного ядерного топлива.

«На сегодняшний день все еще не хватает около 740 млн. евро для того, чтобы завершить эти проекты. Несмотря на эти трудности, ни Украина, ни мировое сообщество не имеют права на обратной путь в вопросе поиска ответов на вызовы, которые ставит перед нами Чернобыль», - подчеркни он.

«Так же, как мы совместно встречаем другие природные вызовы – ураган ли «Катрина», или это цунами и его последствия в Японии. Именно сейчас, как никогда, нужны консолидированная ответственность и конструктивное сотрудничество. Усилий лишь одной Украины для этого, мягко говоря, маловато», - сказал Президент.

Он выразил благодарность всему мировому сообществу за то, что оно не оставляет Украину один на один с этой проблемой.

«Мы благодарим за помощь в преодолении последствий катастрофы и поддерживаем совместные усилия, направленные на борьбу с ядерной бедой и ее разрушительным влиянием на людей и окружающую среду. Конференция по сбору средств на чернобыльские проекты, которую мы сегодня проводим, является самым ярким этому подтверждением», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, нынешняя конференция является своевременным поводом для партнеров по Меморандуму о взаимопонимании относительно закрытия Чернобыльской АЭС для того, чтобы еще раз продемонстрировать свою поддержку Украине.

«Чернобыльская АЭС была закрыта в конце прошлого века, но Чернобыльская страница окончательно еще не перелистана. Сделать это и оставить следующим поколениям более безопасный мир мы можем уже сегодня с помощью наших совместных усилий», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.