В Партии регионов рекомендуют Довгому не беспокоиться

В Партии регионов рекомендуют секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ не беспокоиться относительно отсутствия голосов за его отставку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил народный депутат Украины Олег НАДОША, комментируя высказывания секретаря Киевсовета о якобы отсутствии голосов за его отставку, несмотря на написанное ним заявление об уходе.

«Если Олесь ДОВГИЙ не уйдет сам, то через неделю он узнает, есть ли голоса за его отставку с поста секретаря Киевсовета. Я бы не советовал Олесю испытывать судьбу. Для его политической карьеры будет лучше уйти самому», - отметил политик.

Как сообщалось, О.ДОВГИЙ сегодня написал заявление об отставке.

В частности, по данным газеты "Сегодня", которая ссылалась на самого О.ДОВГОГО, заявление было написано в понедельник около 20.00.

"Я зарегистрировал заявление. Попросил у своей фракции его поддержать Также попрошу всех депутатов, чтобы его поддержали, потому как голосов все равно нет. Мотивацию этого я скажу завтра. Я проинформировал об этом своих коллег и Леонида Михайловича (ЧЕРНОВЕЦКОГО) Я попросил их меня понять", - цитирует издание секретаря Киевсовета.

Газета при этом отмечает, что еще в 16.20 сегодня О.ДОВГИЙ опровергал все сообщения о своем увольнении, появившиеся сегодня в некоторых СМИ.

На завтра, 19 апреля, намечено заседание сессии Киевсовета.

Для отставки О.ДОВГОГО необходим 61 голос депутатов.