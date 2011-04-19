Военные просят Януковича освободить Иващенко из-под стражи

Украинские военнослужащие готовы просить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отреагировать на безосновательные решения суда и органов прокуратуры о продолжении содержания под стражей бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО, которого обвиняют в совершении служебного преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после судебного заседания в Печерском районном суде Киева «по делу ИВАЩЕНКО» заявил бывший начальник Генерального штаба, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Иван СВИДА.

«Военные намерены обратиться к Президенту как Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил, чтобы он всех нас услышал, услышал нашу позицию на этот счет и каким-то образом отреагировал на такое, как мы понимаем, антигуманное решение этих судов и прокуроров. Такое намерение у многих военных есть, у них вызрели эти мысли и, я думаю, что должно быть справедливое решение. Я имею в виду, что касается изменения меры пресечения ИВАЩЕНКО с содержания под стражей на подписку о невыезде. Что касается виновности или невиновности ИВАЩЕНКО, это пусть решает суд в дальнейшем», - сказал И.СВИДА. По его словам, он присутствовал на всех заседаниях суда. «Я все слышал, и с моей точки зрения никакой причины для содержания ИВАЩЕНКО под стражей на сегодня нет», - отметил генерал армии.

В то же время он напомнил, что В.ИВАЩЕНКО, как уже неоднократно отмечалось, имеет безукоризненную характеристику за период многолетней службы в Вооруженных Силах как бывшего СССР, так и Вооруженных Силах Украины, имеет немало государственных наград – медалей и орденов, в том числе Украины и, к сожалению, имеет в последнее время существенное ухудшение состояния здоровья из-за болезней. Все это, по убеждению бывшего главнокомандующего ВСУ, правоохранительные и судебные органы должны были учесть, избирая теперь уже подсудимому, меру пресечения. Впрочем, как отметил И.СВИДА, со стороны указанных структур, несмотря на многочисленные ходатайства адвокатов В.ИВАЩЕНКО, реакция оставалась единственной – держать под стражей. В контексте этого И.СВИДА напомнил, что и глава государства, и первый заместитель генерального прокурора Украины «заявляли об отсутствии необходимости дальнейшего содержания под стражей фигурантов так называемых «резонансных» дел после того, как они завершат ознакомление с материалами своих уголовных дел».

И.СВИДА также отметил, что такой подход со стороны Генпрокуратуры уже был реализован в отношении некоторых бывших высокопоставленных лиц, в частности Евгения КОРНИЙЧУКА и других. С другой стороны, заметил И.СВИДА, «представители той же Генпрокуратуры, которые поддерживают обвинение в судебном рассмотрении дела против В.ИВАЩЕНКО, категорически настаивают на продолжении содержания его под стражей».

Кроме того, И.СВИДА сказал, что, действия представителей Военной прокуратуры, Генпрокуратуры, которые поддерживают обвинение в суде, являются прямо противоположными заявлению и позиции первого заместителя генпрокурора, «что является подтверждением наличия двойных стандартов, которые исповедуются и применяются Генпрокуратурой при практически одинаковых обстоятельствах, но по отношению к разным людям».

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 г. было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В.ИВАЩЕНКО избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

7 апреля Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайства адвокатов об освобождении бывшлего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО из-под стражи из-за ухудшения состояния здоровья.

Сегодня, 18 апреля, адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО заявил, что руководство медицинской части Киевского СИЗО отказывается собрать консилиум врачей для проведения тщательного обследования В.ИВАЩЕНКО.

«ИВАЩЕНКО несколько раз обращался в медчасть СИЗО с просьбой провести консилиум медиков из-за ухудшения состояния здоровья (он потерял чувствительность пальцев обеих нижних конечностей), но ответа до сих пор не получил», - сказал адвокат.