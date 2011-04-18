Довгий не собирается в отставку

19:26, 18 апреля 2011
Политика
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"Никаких заявлений я не писал"

Секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ заявляет, что не намерен уходить в отставку и опровергает информацию СМИ о том, что он писал и подавал в секретариат для регистрации заявление об отставке с должности по собственному желанию .

Как пишет газета “Сегодня”, об этом изданию заявил лично О.ДОВГИЙ.

"Никаких заявлений я не писал. И я не знаю, кто пишет такие бумаги от моего имени", - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Как сообщалось, сегодня некоторые СМИ написали со ссылкой на источники, что в секретариате Киевсовета зарегистрировано сегодняшним числом заявление секретаря горсовета О.ДОВГОГО об отставке по собственному желанию.

На завтра, 19 апреля, намечено заседание сессии Киевсовета.

Для отставки О.ДОВГОГО необходим 61 голос депутатов

 

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