Довгий не собирается в отставку

Секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ заявляет, что не намерен уходить в отставку и опровергает информацию СМИ о том, что он писал и подавал в секретариат для регистрации заявление об отставке с должности по собственному желанию .

Как пишет газета “Сегодня”, об этом изданию заявил лично О.ДОВГИЙ.

"Никаких заявлений я не писал. И я не знаю, кто пишет такие бумаги от моего имени", - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Как сообщалось, сегодня некоторые СМИ написали со ссылкой на источники, что в секретариате Киевсовета зарегистрировано сегодняшним числом заявление секретаря горсовета О.ДОВГОГО об отставке по собственному желанию.

На завтра, 19 апреля, намечено заседание сессии Киевсовета.

Для отставки О.ДОВГОГО необходим 61 голос депутатов