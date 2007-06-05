Ющенко: КС должен привести свое решение в соответствие с законом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание Конституционного Суда на необходимость принять безотлагательные меры по приведению решения КС от 16 мая 2007 года «в безусловное соответствие с законом и Регламентом» для устранения всяких сомнений в его легитимности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, речь идет о деле по предоставлению Высшего совета юстиции об официальном толковании положения ч. 5 ст. 20 закона о судоустройстве (об освобождении судьи от административной должности).

В письме к КС от 4 июня Президент отмечает, что данное решение принято с нарушением закона и Регламента Конституционного Суда, поскольку в судебных заседаниях принимало участие освобожденное от должности судьи КС лицо – при отсутствии любых решений судов о восстановлении его в должности. Таким образом, голосование, принятие и обнародование решения КС происходило «на фоне нарушения закона и Регламента Суда», убежден Президент.

Следовательно, отмечается в письме, решение Конституционного Суда Украины от 16 мая 2007 года не может считаться законным, легитимным, а следовательно таким, которое порождает соответствующие правовые отношения, поскольку принималось с нарушением установленной законом процедуры.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей. По словам заместителя председателя Высшего совета юстиции Николая ШЕЛЕСТА, «решением КС признано неконституционным положение части 5 ст. 20 Закона Украины о судоустройстве, которым признаны неконституционными слова «председатель суда и его заместители назначаются Президентом».