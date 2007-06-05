Ющенко рассказал о причинах и следствиях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что его новый указ о досрочных выборах, изданный 5 июня, полностью отвечает политическим договоренностям между основными политическими силами в Украине, и что издание такого указа было его конституционным долгом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в пгт Аскания-Нова Херсонской области во время рабочей поездки по Кировоградской, Николаевской, Херсонской областям.

«Мой указ является следственным документом, а не причиной. Я был обязан его издать в защиту конституционных норм. Он базируется на 82-й статье Конституции, которая предусматривает, что парламент является недееспособным, если в нем меньше двух третей полномочных депутатов. Уже четыре месяца около 200 депутатов находятся вне парламента. Дух этого указа полностью отвечает духу и букве тех договоренностей, которые были подписаны и провозглашены всеми политическими силами неделю назад», - сказал Президент.

Он выразил убеждение, что «коалиция должна формироваться исключительно на основе политических фракций, а не на основе персональных заявлений отдельных депутатов, которые получили определенные поощрения, в частности, должностные».