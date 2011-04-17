Наливайченко: Украине хотят навязать новейшие формы оккупации

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНО убежден, что украинцам нужно объединяться и действовать вместе против попыток навязать им новейшие формы оккупации.

Об этом он заявил сегодня, принимая участие в мероприятиях памяти героев Холодного Яра, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Мы чествуем сегодня героев Холодного Яра, которые любили свой край и отдали жизнь в борьбе за то, чтобы Украина была независимой», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО после панихиды на могиле атамана Василия Чучупаки.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил об особой роли Холодного Яра в истории Украины. «Здесь в мае 1768 года началось гайдамакское движение. В 1919-1922 гг. в этих краях действовала украинская Холодноярская республика. Здесь украинцы дольше всего оказывали сопротивление коммунистическому ярму, накинутому из Москвы, стремясь жить в своей независимой стране», - подчеркнул «нашеукраинец».

«Сегодня, как и в былые времена, Украине стремятся навязать новейшие формы оккупации. Эта новейшая оккупация, кто бы ее ни запланировал на десять лет вперед, не является нашей властью и нашим будущим. Для того, чтобы ей противостоять, нужно объединяться и действовать вместе, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - Нужно думать о будущем и совместно действовать ради успехов Украины».

В свою очередь лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО выступая в Холодном Яру отметил, что эта земля уникальна прежде всего своей животворной энергетикой свободы, непокоренности и украинского духа.

«Наш долг – сделать выводы из уроков нашей истории.

Ради нашего будущего – мы должны поднять уровень почтения памяти героев Холодного Яра», - заметил он.

По его словам, Холодный Яр, как и Круты, Конотоп, Шаповаловка, Сосновка, Пилявцы, Виграив, Сборов, Батог, Гурбы и другие места нашей славы – должны быть внесены в «специальный реестр украинских побед над оккупантами».

«Нас может объединить и открыть перед нацией будущее только один честный ответ: это наша история, это наши герои», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что правдивая история объединяет нацию, а значит – делает нас более сильными. «Как объединяет нацию единый государственный язык, культура, церковь, мораль, обычаи, право», - прибавил он.

Лидер партии отметил, что история – это не только и не столько прошлое, сколько проекция будущего.

«Поэтому нации, которые знают себе цену, всегда добывают в борьбе свою историю. Историю крадут нации, которые ее не имеют, историю фальсифицируют нации-оккупанты», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, сегодня представители «Нашей Украины» принимают участие в мероприятиях памяти героев Холодного Яра (с. Мельники Чигиринского района Черкасской области). Запланировано участие в мероприятиях и лидера партии «Наша Украина», Президента Украины в 2005-2010 гг. Виктора ЮЩЕНКО.