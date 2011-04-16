Яценюк знает, как заманить в Украину инвесторов

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что инвестиции начнут приходить в Украину, когда власть изменит налоговую политику, начнет борьбу с коррупцией, продвинется в погашении внешнего государственного долга и в направлении полноценной зоны свободной торговли с Евросоюзом и Россией. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Перемен», отвечая на вопрос об инвестиционной перспективе Днепропетровской области, А.ЯЦЕНЮК сказал, что считает этот регион одним из наиболее привлекательных в стране, однако отметил, что это непосредственно зависит от инвестиционной привлекательности страны в целом. «Если страна находится на грани дефолта, то тяжело в Днепропетровск привлечь какие-либо инвестиции. Если в стране общий размер совокупного долга, государственного и корпоративного, превышает 117 млрд. долларов, вряд ли кто-то отважится инвестировать в страну», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что уменьшение объема инвестиций в прошлом году продлится и в текущем году, потому что наблюдается тенденция падения Украины во всех международных рейтингах, накопление внешнего долга. По его словам, для изменения ситуации и приплыва инвестиций власти должны предпринять несколько шагов, в частности, “изменить Налоговый кодекс, объявить и выиграть реальную войну с коррупцией, предоставить реальный план погашения задолженности в размере свыше 50 млрд. долларов внешним кредиторам, четко задекларировать, какой будет аграрная политика в стране и кто за нее отвечает».

По его словам, также власть в Украине должна «четко сказать, что мы идем исключительно в Зону свободной торговли с ЕС, начинаем переговоры о реальной зоне свободной торговли с Россией и не вступаем в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана».