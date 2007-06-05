Наша Украина увидела, как Мороз плетет интригу

Ни один из народных депутатов от “Нашей Украины”, написавший заявление о выходе из фракции, не собирается отзывать его.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом заявил лидер партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“Хотел бы опровергнуть все заявления, которые раздаются сегодня со стороны бывшей правящей коалиции о якобы отзыве заявлений о выходе из фракции и сложении депутатских полномочий народными депутатами от “Нашей Украины”, - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, заявления представителей коалиции не отвечают действительности. “Ни один из народных депутатов пятого созыва, который писал такое заявление, не отзывал его”, - сказал лидер партии. Он отметил, что именно поэтому межпартийным съездом блока “Наша Украина” 2 июня было принято решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что решение съезда было направлено в Верховную Раду, ЦИК и Президенту Украины. “Таким образом, Верховная Рада от даты принятия съездом решения, в соответствии со статьей 82 Конституции, является неполномочной, поскольку она утратила 150 народных депутатов. Решение съезда является окончательным и не подлежит какому-либо утверждению ни ЦИК, ни Конституционным Судом, ни Президентом Украины”, - сказал лидер партии.

При этом он отметил, что проходит масштабная кампания по дезинформации общественности, инициатором которой является председатель ВР Александр МОРОЗ.

По словам В.КИРИЛЕНКО, для коалиции главное - запутать граждан Украины, создать ситуацию неопределенности. “А между тем - путем интриг - “протянуть” в сессионный зал парламента кандидатов в народные депутаты от ПППУ, создать лже-фракцию “Наша Украина” в Верховной Раде и, таким образом, полностью узурпировать власть в стране”, - сказал В.КИРИЛЕНКО. Он отметил, что осуществить этот план коалиции не удастся. “Сейчас идет судебная процедура обжалования решений бывшей ЦИК, и мы надеемся, что новый состав ЦИК воздержится от каких-либо решений по поводу регистрации народных депутатов Украины из списка, который на сегодняшний день упразднен”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, председатель ВР А.МОРОЗ заявил, что ряд депутатов-оппозиционеров отозвали свои заявления о выходе из фракций.