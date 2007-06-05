Тимошенко наняла питбуля пиара (фото)

Известный вашингтонский политтехнолог Эрик Дизенхолл недавно зарегистрировался в Министерстве юстиции в качестве лоббиста Блока Юлии Тимошенко, пишет газета 24 . Дизенхолл, которому журналисты присвоили прозвище "пит-буль пиара", начинал карьеру при Рейгане в управлении Белого Дома по связям с общественностью, а теперь возглавляет собственную компанию политического консалтинга Dezenhall Resources Ltd. Как правило, он не афиширует имена своих клиентов (в числе коих осведомленные люди называют Майкла Джексона и целый ряд других гламурных знаменитостей), однако в случае с БЮТ регистрация необходима по закону.

Dezenhall стала вторым субподрядчиком главного лоббиста Тимошенко, компании TD International. Последняя специализируется на кризисном консалтинге, в том числе на кризисном пиаре. Ее задача состоит в том, чтобы уменьшить репутационные риски. TD – сокращение от tertium datur, то есть «третье дано» (латинская пословица – tertium non datur). Название подразумевает, что из любого положения всегда есть выход.