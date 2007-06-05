Тимошенко наняла питбуля пиара (фото)
14:42, 05 июня 2007Политика
3273 0
Среди его клиентов - Майкл Джексон
|Эрик Дизенхолл. Фото с сайта dezenhall.com
Dezenhall стала вторым субподрядчиком главного лоббиста Тимошенко, компании TD International. Последняя специализируется на кризисном консалтинге, в том числе на кризисном пиаре. Ее задача состоит в том, чтобы уменьшить репутационные риски. TD – сокращение от tertium datur, то есть «третье дано» (латинская пословица – tertium non datur). Название подразумевает, что из любого положения всегда есть выход.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter