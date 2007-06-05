Стецькив назвал условия блокирования Народной Самообороны с Нашей Украиной

Один из лидеров «Народной Самообороны» Тарас Стецькив настаивает на формировании блока с «Нашей Украиной» во главе с Юрием Луценко.

«Блок должен называться "Народная Самооборона - Наша Украина" и первым номером должен быть Луценко», - заявил Стецькив в интервью «Газете 24».

Лидеры "Самообороны" уверяют, что пройдут трехпроцентный барьер. Скептики сомневаются, указывая на явные аналогии с виртуальными проектами, потерпевшими неудачу - "Командой озимого поколения" и "Вече". Советник президента и по совместительству один из лидеров "Самообороны" Тарас Стецькив уверяет, что сходство только кажущееся, пишет издание.

Если блокирование не состоится, Народная Самооборона пойдет на выборы самостоятельно. Для политсилы Луценко, заявил Стецькив, очень важно, чтобы "Самооборона" присутствовала в названии, в списке и в программе. «Тогда такой блок наберёт по нашим расчётам 17-20%. – утверждает он. - Вместе с результатом БЮТ это может быть победа. Если "Самооборона" пойдёт сама, то этот проект уже на дальнейшую перспективу. Тогда, скорее всего, "оранжевые" будут в оппозиции».

Предположение, что НС в случае самостоятельного присутствия в избирательной кампании будет отбирать голоса у партии Президента и БЮТ, Стецькив отрицает. «А как это можно забрать? Люди верят либо одним, либо другим. У нас свободные люди. Как можно прийти и забрать чей-то электорат. Нам просто люди больше верят. Все проценты нашей популярности не забраны у кого-то, а заработаны повседневным трудом. Никто не мешал "НУ" и БЮТ пропагандировать свои идеи и их рейтинги не упали бы…»