Дело Диденко, Макаренко назначено к рассмотрению по существу

Печерский районный суд Киева назначил к рассмотрению по сущнеству уголовное дело по обвинению в совершении должностных преступлений бывшего первого заместителя НАК Нафтргаз Украины Игоря Диденко, бывшего главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия Макаренко и других лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня поздно вечером огласил судья Печерского районного суда Киева Сергей ВОВК, в производство которого было передано для предварительного слушания указанное уголовное дело. В то же время судья отклонил все ходатайства адвокатов подсудимых, удовлетворив лишь одно: что дело будет слушаться коллегией судей, а не одним судьей единолично.

Рассмотрение уголовного дела по существу должно состояться 26 апреля.