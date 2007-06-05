Тимошенко напрасно пытается покачнуть ”единственный остров стабильности”?

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что решение межпартийного съезда БЮТ о прекращении полномочий некоторых депутатов фракции БЮТ в Киевсовете принято незаконно и не может быть выполнено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Киевсовет - единственный остров стабильности среди главных исполнительных систем в Украине, и никакие заявления и решения политиков, в том числе Юлии ТИМОШЕНКО, не смогут его покачнуть. В Киеве будет порядок - за это я ручаюсь лично», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, решение межпартийного съезда Блока Юлии Тимошенко о прекращении полномочий некоторых депутатов фракции БЮТ в Киевсовете (оно было принято 2 июня) не отвечает требованиям действующего законодательства, поскольку при его принятии были умышленно проигнорированы постановления разных судов о запрещении всем высшим руководящим органам политических партий и избирательных блоков (и БЮТ в частности) до принятия решений по административным делам совершать любые действия и принимать любые решения об отзыве и досрочном прекращении полномочий депутатов местных советов на основании, предусмотренном Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады, Автономной республики Крым и местных советов» от 12 января 2007 года и постановлением об открытии исполнительных производств по таким постановлениям.

Кроме того, утверждает мэр Киева, высшим руководящим органом Блока Юлии Тимошенко нарушены требования статьи 6 Закона Украины «Об исполнительном производстве», согласно которой требования государственного исполнителя относительно выполнения решений и постановлений являются обязательными для всех органов, организаций, должностных лиц, граждан и юридических лиц на территории Украины, а невыполнение законных требований государственного исполнителя влечет за собой ответственность согласно закону.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд БЮТ досрочно прекратил полномочия депутатов Киевсовете, избранных от блока, но перешедших в другие фракции.

4 июня Блок Виталия Кличко высказал мнение, что Киевсовет будет нелегитимным, если в них будут принимать участие депутаты от БЮТ, полномочия которых прекращены съездом блока.

Блок Кличко выступает за создание в Киевсовете такого депутатского большинства, за которого голосовали киевляне на выборах и считает, что решение съезда БЮТ о досрочном лишении полномочий депутатов, вышедшим из фракции БЮТ в Киевсовете, правильным и логичным шагом на пути к обновлению состава Киевсовета.