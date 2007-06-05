Регионалы пугают двумя Радами и двумя столицами

Партия регионов заявляет, что для признания легитимными заявлений о выходе депутатов из оппозиционных фракций должно быть решение КС или ЦИК.

С соответствующим заявлением партии выступил его представитель Василий Киселев.

"Коалиция поддерживает спикера Александра Мороза, который требует соблюдения требований Конституции, законов и регламента при сложении полномочий депутатами", - заявил Киселев.

"Пока не будет решения ЦИК, а возможно и КС, до тех пор нельзя считать юридически чистым досрочное прекращение полномочий", - подчеркнул он.

Киселев также отметил, что фракция Партии регионов "высказывает глубокое беспокойство прецедентом сложения мандатов оппозиционными депутатами".

"Мы заявляем: Украина сознательно подталкивается к перманентному кризисному развитию. Депутаты, которые останутся в меньшинстве, смогут и далее повторять практику сложения полномочий. Таким образом, робота парламента будет сорвана окончательно", - сказал он и добавил, что это приведет к "жесткому президентскому правлению".

"Отказ депутатов от своих полномочий должен состояться абсолютно при четком правовом урегулировании. Даже если для этого потребуется вносить соответствующие изменения в действующее законодательство. Иначе мы можем получить две ВР, а возможно и две столицы", - подчеркнул он.

Киселев также назвал договоренности президента и премьера "общеполитическими", и добавил, что они "должны опираться на четкую правовую базу".

Украинская правда