Сегодня Ющенко едет по наиболее пострадавшим от засухи областям
09:30, 05 июня 2007Политика
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Цель поездки – ознакомление с последствиями
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневную рабочую поездку в Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, главная цель поездки – ознакомление с последствиями засухи, от которой больше всего пострадали эти регионы.
Также планируется, что по результатам поездки глава государства проведет в Херсоне совещание с хозяйственным активом пострадавших от засухи областей – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской.
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