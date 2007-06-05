Сегодня Ющенко едет по наиболее пострадавшим от засухи областям

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневную рабочую поездку в Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, главная цель поездки – ознакомление с последствиями засухи, от которой больше всего пострадали эти регионы.

Также планируется, что по результатам поездки глава государства проведет в Херсоне совещание с хозяйственным активом пострадавших от засухи областей – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской.