Герман: Янукович и Путин отошли от стиля Тимошенко

Во время сегодняшней встречи в Киеве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН говорили на языке «исключительно национального прагматизма».

Об этом в комментарии УНИАН заявила советник Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Характеризуя ход и результаты общения В.ЯНУКОВИЧА и В.ПУТИНА, политик заявила, что они выражались «в национальном прагматизме и с украинской, и с российской стороны».

«Современные, модерные политики оставили язык эмоций и сантиментов для актеров и режиссеров и применяют исключительно риторику национального прагматизма, реализуя собственные национальные интересы каждого из государств», - сказала А.ГЕРМАН.

По убеждению советника Президента Украины, «язык чувств, взглядов, язык тела, костюмов, который был характерен для политического стиля Юлии ТИМОШЕНКО, сегодня отошел в сторону и стал немодным».

«Его больше не используют современные передовые политики. Прагматизм, национальные интересы и убедительный язык аргументов во время переговоров - вот яркие характерные черты нынешнего политического диалога», - резюмировала А.ГЕРМАН.