Турчинов: Власть разрушает возможность проведения демократических выборов

Изменения к закону о выборах народных депутатов, презентованные сегодня министром юстиции Александром Лавриновичем, направлены на то, чтобы не допустить смены власти демократическим путем.

Об этом, как сообщает пресс-служба БЮТ-Батькивщины, сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

По его словам, власть понимает, что за ее полным провалом в социально-экономической политике приближается и провал Партии регионов на парламентских выборах, на которых избиратели дадут жесткую справедливую оценку Януковичу.

«Власть хочет не допустить, чтобы результат волеизъявления граждан был зафиксирован как результат парламентских выборов. Потому она переписывает правила игры под себя так, чтобы провести парламентские выборы по технологии местных, которые признаны такими, что не отвечают европейским стандартам», - сказал Турчинов.

«Все эти изменения готовились непрозрачным путем, о чем свидетельствуют заявления двух почтенных американских институтов. Эти изменения законодательства имеют целью лишь одно – нарушить избирательные права граждан, лишить их возможности демократическим путем сменить власть, которая провалила свою предвыборную программу», - прибавил он.

Кроме того, отметил Александр Турчинов, администрация президента делает все возможное, чтобы не допустить БЮТ к парламентским выборам. Именно поэтому власть предлагает запретить участие блоков в избирательном процессе.

«При этом власть не только законодательно запрещает БЮТ принимать участие в выборах, но и делает все возможное, чтобы не допустить к выборам и лично Юлию Тимошенко, - заявил Александр Турчинов. – Они спешат презентовать свои циничные, аморальные технологии в одно и то же время. Именно поэтому параллельно с пресс-конференцией Лавриновича прозвучало заявление ГПУ о возбуждении еще одного уголовного дела против Тимошенко».

«Провалив сфабрикованные ранее дела, они наскоро фабрикуют новое. Такая борьба против нашей политической силы свидетельствует о том, что именно Юлию Тимошенко, БЮТ и «Батькивщину» правящая партия рассматривает как своих главных оппонентов, которых они боятся и неспособны победить честным цивилизованным путем», - отметил Турчинов.