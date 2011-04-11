Янукович о коррупционерах: скрываться не будут - один разговор, будут – другой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость не только разоблачать коррупционеров, но и пытаться возвращать средства в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции во Львове.

Так, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что соответствующую задачу он поставил перед Министерством внутренних дел.

По его словам, уголовные дела, которые раньше расследовались, а затем были закрыты, нужно возобновить и подойти к этому вопросу ответственно.

«Я не за то, чтобы мы, условно говоря, бросали кого-то за решетку, там, где будут скрываться и убегать от ответственности. Безусловно, мы их найдем, но они должны вернуть государственные средства», - сказал Президент.

При этом он добавил, что “если люди скрываться не будут, будет один разговор, если будут – то другой”.

“Я сегодня поставил задачу перед охранительными органами, что у нас много разговоры о коррупции, раздаются разные астрономические цифры… А где же возвращение? Вот я об этом говорю”, - сказал Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, “сегодня крадут из бюджета, а это средства налогоплательщиков. То есть, страдают все люди, в то время как крадет небольшая кучка коррупционеров”.