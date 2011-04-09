Москва уже почти прямо предлагает Киеву отказаться от членства в ВТО?

В ходе мартовского визита в Украину первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА российская сторона почти прямо предложила Киеву отказаться от членства во Всемирной торговой организации, сообщает со ссылкой источники еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA, № 13, 8-15 апреля).

По данным собеседника издания, россияне заверяли, что компенсируют все потери, а потом Киев и Москва вместе, на более выгодных условиях, о которых договорится Россия, вступят в эту торговую организацию.

Публично же на прошлой неделе прозвучало несколько иное предложение, отмечает газета. Секретарь Таможенного союза (ТС) Сергей ГЛАЗЬЕВ заявил, что в случае присоединения Украины к Таможенному союзу тот может пойти на «некоторое снижение» импортных пошлин на ряд товаров, то есть, ТС не намерен опускать свои пошлины до уровня украинских. Следовательно, Украине, поднявшей импортные пошлины почти вдвое, в случае присоединения к тройке России, Беларуси и Казахстана, будут предъявлены претензии со стороны государств, понесших убытки в результате изменения нашей страной условий торговли.

«Говорят, «передовая группа ПУТИНА» выражала Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и его команде не только сочувствие, но и готовность подставить в трудную минуту свое плечо: вхождение Украины в ТС и перечисленные выше бонусы помогут стабилизировать экономику, накормить и успокоить народ, и, как следствие, сохранить власть. Однако, подобное предложение никто в Киеве серьезно не воспринимает, и таких прецедентов в истории ВТО еще не было», пишет издание.

Так что ZN.UA обратилось к заместителю министра экономики, главе украинской делегации на переговорах с Европейским Союзом по зоне свободной торговли Валерию ПЯТНИЦКОМУ с вопросом о возможности повторного вступления Украины в ВТО «на более выгодных условиях».

«Более выгодных - для кого? Для российской стороны? - уточнил В.ПЯТНИЦКИЙ. - Если мы выйдем из ВТО, назад дорога не будет простой. По окончании определенной процедуры, последующей после подачи заявки о выходе, для Украины прекратится применение общего режима наибольшего благоприятствования со стороны стран-членов ВТО. Да, у нас есть торгово-экономические соглашения с разными государствами, но, как правило, они состоят из полутора десятка статей лозунгового характера о том, что мы договорились торговать в режиме наибольшего благоприятствования, что означает применение пошлин соответствующим образом. И все. Дальше перед нашей страной у них нет никаких обязательств».

Кроме того, по словам заместителя министра, возникает вопрос: «Кто вступает в ВТО - Россия или Таможенный союз?». На сегодняшний день ТС не ведет переговоры с ВТО, а переговоры ведет конкретная страна - Россия. «И я не исключаю, что состоится такое событие, как вступление России в ВТО. Можно предположить, каким образом к отдельному государству затем будут «дотачиваться» другие. Поскольку вступил не ТС как отдельная таможенная территория, а конкретная страна. После этого начинаем вступать мы. Первое, что нам говорят россияне: вы должны принять все условия, на которых вступали мы - поменять пошлины, принять квоты… И получится, что Россия успешно будет членом ВТО, а все остальные члены ТС будут безуспешно вступать», - пояснил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Но и в случае, если Украина войдет в Таможенный союз, оставаясь членом ВТО, проблемы возникнут колоссальные, ведь после принятия единого таможенного тарифа ТС ей придется годами вести новые переговоры со всеми понесшими из-за ее решения потери членами организации и удовлетворять их претензии, подчеркивает издание. Представители профильных украинских институций, проводивших подсчеты, называют суммы от 4 млрд. до 6 млрд. долларов.