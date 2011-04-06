Сайт ВР «сдал» 45 регионалов: отсутствуют по неизвестным причинам

Вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО сообщил, что, как и информировало руководство Верховной Рады во время Согласительного совета, с сегодняшнего дня официальный сайт парламента начал обнародовать результаты письменной регистрации депутатов.

В частности, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, сегодня уже размещена такая информация за 5 апреля и, соответственно, она будет обновляться ежедневно.

Как сообщается на странице письменной регистрации сайта Верховной Рады, вчера на заседании зарегистрировались 139 нардепов-регионалов, четверо болели, один был в командировке, “отсутствующих по неизвестным причинам” – 45. Из 105 бютовцев в письменном виде зарегистрировались 88, болели двое нардепов, в командировке – 1, “по неизвестным причинам” не появились – 14. Среди нунсовцев – один в отпуске и восемь неизвестно почему отсутствующих. Из внефракционных не появились без объяснения причин тоже 8, и один нардеп – в командировке. У Литвина просто не пришли на заседание двое “штыков”, в “Реформах заради майбутнього” – один. Единственная фракция, в рядах которой 5 апреля не было замечено ни одного “отсутствующего по неизвестным причинам” – КПУ.

Напомним, 4 апреля во время Согласительного совета первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК сообщил, что на официальном сайте Верховной Рады с 6 апреля будет обнародоваться информация о письменной регистрации народных депутатов за предыдущий день.

По его словам, в последнее время значительно увеличилось количество обращений представителей общественных организаций и СМИ по поводу предоставления информации о письменной регистрации народных депутатов Украины лично перед началом пленарных заседаний.

А.МАРТЫНЮК заметил, что ВР с целью обеспечения открытости своей деятельности и по поручению руководства парламента проведена работа по обеспечению обнародования на официальном веб-сайте соответствующей информации.

Информацию о письменной регистрации депутатов за 5 апреля можно посмотреть тут