Яценюк считает, что в АП поменялись только таблички на кабинетах

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) считает, что в Администрации Президента никакая административная реформа не состоялась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашние указы Президента относительно уменьшения количества заместителей председателя АП.

А.ЯЦЕНЮК отметил: «ну, было 7 замов, станет 7 советников. А что дальше? Как это касается какой-то реальной административной реформы?».

Он подчеркнул, что ни о какой реформе речь не идет. «Это внутри Администрации Президента пертурбация. Чиновников переназовут по другому, а машины, кабинеты, деньги оставят», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что это не является общественно-резонансным событием, поскольку речь идет лишь о том, что «в президентской канцелярии кого-то повысили, кого-то понизили».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине уже проведена так называемая административная реформа, в результате которой из 49 министерств «стало 72 министерства, ведомства, государственных комитета и агентства». «И это та же история», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ освободил 6 заместителей главы Администрации Президента.

В частности, была освобождена от должности первого заместителя главы Администрации Елена ЛУКАШ. Также от должностей заместителей главы АП освобождены Анна ГЕРМАН, Андрей ГОНЧАРУК, Юрий ЛАДНЫЙ, Андрей ПОРТНОВ, Марина СТАВНИЙЧУК.

Другими своими указами В.ЯНУКОВИЧ назначил бывших заместителей своими советниками.

Кроме того, А.ГЕРМАН назначена руководителем Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента.

А.ГОНЧАРУК возглавил Главное управление по вопросам международных отношений, А.ПОРТНОВ - Главное управление по вопросам судоустройства Администрации Президента, Ю.ЛАДНЫЙ - Главное управление Государственного протокола и церемониала АП.

Е.ЛУКАШ назначена Представителем Президента в Конституционном Суде, а М.СТАВНИЙЧУК - руководителем Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента.