Открывается IV Всеукраинская выставка-ярмарка сельского зеленого туризма

19-20 мая в селе Пирогове в усадьбах современного села Музея народной архитектуры и быта Украины состоится четвертая Всеукраинская выставка-ярмарка сельского зеленого туризма "Украинское село приглашает".

Как сообщили УНИАН в Союзе содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине, программа мероприятия включает проведение разнообразных конкурсов, фестивалей, семинаров, круглых столов, презентаций, театрализованных действий, будут предоставляться консультации и рекомендации специалистов отрасли.

В открытии виставки-ярмарки предусматривается участие вице-премьер-министра Украины Вячеслава КИРИЛЕНКО.

Это уже четвертая с 2003 года выставка-ярмарка, проводимая по инициативе общественной неприбыльной организации Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине с целью популяризации сельского зеленого туризма, ознакомления с историко-культурным наследием украинского села.

Участниками предыдущих выставок сельского зеленого туризма были почти 900 владельцев агроусадьб с 20 областей Украины, которые приглашали на отдых в свои села, презентовали преимущества и возможности такого отдыха.