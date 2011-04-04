Янукович уволил замначальника Управления госохраны

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Сергея КУЛИКА от должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Также своим распоряжением, Президент освободил Надежду ЗАРЬКО от должности руководителя секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

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