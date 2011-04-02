В Хмельницкой области убит депутат-бютовец

В Хмельницкой области в ночь на 2 апреля убит депутат Хмельницкого областного совета от «Батьківщини», известный в области бизнесмен Адам Яхиев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Хмельницкой областной организации ВО «Батьківщина», народный депутат от БЮТ Василий КРАВЧУК.

«Убийство произошло прошлой ночью в собственном доме депутата областного совета. Он убит из 9-миллиметрового оружия. Одна из версий, по моему мнению, - это сведение отношений и бизнесовых интересов», - отметил он.

По данным В.КРАВЧУКА, сегодня должно было состояться собрание акционеров ОАО «Адамс», генеральным директором которого является А.Яхиев.

«Становится страшно, что именно такими методами в Украине решается вопрос перераспределения бизнеса. Депутаты Верховной Рады от БЮТ будут держать на контроле вопрос расследования этого резонансного убийства. Мы все сделаем для того, чтобы заказчики и исполнители были разоблачены и наказаны», - сказал он.

Начальник Центра общественных связей МВД Украины в Хмельницкой области Инна ПРОНИК подтвердила корреспонденту УНИАН факт убийства депутата областного совета.

***А.Яхиев (1954 года рождения) с 1986 года работал директором консервного завода Каменец-Подольского, а с 1996 года – руководителем созданного на его базе ОАО "Адамс".

На сегодняшний день это предприятие входит в список ведущих предприятий в Украине по переработке сельскохозяйственной продукции, им производится треть консервированной продукции в Хмельницкой области.

Партия «Батьківщина» обратилась к Генеральной прокуратуре Украины и Министерству внутренних дел с требованием немедленно провести объективное расследование, найти и наказать убийц депутата Хмельницкого областного совета, члена „Батьківщини” Адама Яхиева.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

“Расправу над нашим коллегой, представителем оппозиционной силы, мы расцениваем как жестокое предупреждение о том, куда ведет нашу страну нынешняя власть”, - говорится в заявлении “Батьківщини”.