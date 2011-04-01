Марчук говорит, что не видел в Генпрокуратуре ни Кучмы, ни Мельниченко

Следователи Генеральной прокуратуры Украины не проводили очную ставку экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгения МАРЧУКА с бывшим Президентом Леонидом КУЧМОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.МАРЧУК сообщил журналистам после выхода из Главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

Отвечая на вопрос, была ли у него очная ставка с Л.КУЧМОЙ, Е.МАРЧУК сказал: "Нет, не было".

На вопрос, видел ли он в управлении бывшего майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, который также должен был быть на допросе, Е.МАРЧУК ответил: "Нет, я его не видел".

Как сообщал УНИАН, Е.МАРЧУКА впервые вызвали на допрос в Генпрокуратуру 31 марта.

По сообщению Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, Е.МАРЧУКА допрашивали в качестве свидетеля по делу по обвинению бывшего Президента Л.КУЧМЫ.

ГПУ 21 марта 2011 года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.