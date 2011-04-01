Ярослав Качиньский заявляет о подготовке фальсификаций на выборах

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав КАЧИНЬСКИЙ обвиняет представителей власти Польши в подготовке фальсификации выборов в Сейм, которые должны состояться осенью этого года.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Я.КАЧИНЬСКИЙ заявил сегодня, комментируя изменения в избирательное законодательство, которые позволяют проведение голосования в течение двух дней.

Как сказал Я.КАЧИНЬСКИЙ, которого цитирует телеканал TVN24, правящая в Польше с конца 2007 года партия «Гражданская платформа» и ее партнер по коалиции Польская крестьянская партия прибегают к таким шагам, поскольку боятся потерять власть.

«Это страх перед потерей власти и ответственностью за всё то что делалось, за все аферы, поражения в сфере публичных финансов, зарубежной политики. Он такой огромный, что они готовы на все», - заявил Я.КАЧИНЬСКИЙ.

По словам лидера PiS, двухдневное голосование противоречит Конституции Польши.

TVN24 отмечает, что власть Польши решила разрешить такое голосование для удобства поляков, особенно тех, которые находятся за рубежом.

Ряд экспертов считает, что эта норма в действительности не противоречит Конституции.