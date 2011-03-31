Киевский губернатор обещает больше денег на образование и здравоохранение

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обещает увеличить финансирование сферы образования и здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после заседания коллегии Главного управления образования и науки Киевской области.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, по результатам первого квартала областной бюджет перевыполнен. Он отметил, что дополнительно в бюджет поступило около 8 млн. грн., которые будут направлены на финансирование образования, здравоохранение и на помощь социально незащищенным слоям населения. При этом он отметил, что для этого необходимо внести изменения в бюджет области на текущий год.

А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что в Киевской области нет задолженности по заработной плате учителям. По его словам, в области не закрыта ни одна школа. При этом губернатор добавил, что все-таки оптимизация в сфере образования будет осуществляться, поскольку, в частности, в некоторых поселках есть по три школы, две из которых не заполнены даже на 50%. По его мнению, в таких случаях распыляются средства, поэтому необходимо провести оптимизацию. В то же время губернатор Киевской области подчеркнул, что ни одна школа не будет закрыта, пока не будут решены два основных вопроса: обеспечение школьников автобусами для перевозки на учебу в ближайшие школы и обязательное трудоустройство учителей.

А.ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что недавно проводил конференцию депутатов от Партии регионов всех уровней. Он отметил, что за каждым депутатом закреплен талантливый ребенок, которому нужна поддержка или для участия в олимпиадах, или в спортивных мероприятиях. Он также отметил, что будет всегда помогать детям-сиротам, в частности, в трудоустройстве и обучении по окончании школ-интернатов.

А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что особое внимание также будет уделяться возрождению в селах домов культуры.