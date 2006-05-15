Киев объявил тендер на ремонт здания мэрии

Управление делами Киевской городской государственной администрации объявило тендер на ремонт и реконструкцию административного здания Киевгорадминистрации на улице Крещатик, 36.

Об этом говорится в сообщении управления.

Согласно сообщению, ремонтные работы будут проводиться с июня 2006 по декабрь 2010 года.

Тендер запланирован на 25 мая. Он включает проведение внешних и внутренних ремонтных работ, а также реконструкцию сессионного зала Киевского городского совета.

Управление определило в условиях тендера дополнительные требования к будущему исполнителю работ - провести ремонт в сжатые сроки, а именно - ранее 2010 года.