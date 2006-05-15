Киев объявил тендер на ремонт здания мэрии
18:24, 15 мая 2006Политика
489
Требование - успеть за 3-4 года
Управление делами Киевской городской государственной администрации объявило тендер на ремонт и реконструкцию административного здания Киевгорадминистрации на улице Крещатик, 36.
Об этом говорится в сообщении управления.
Согласно сообщению, ремонтные работы будут проводиться с июня 2006 по декабрь 2010 года.
Тендер запланирован на 25 мая. Он включает проведение внешних и внутренних ремонтных работ, а также реконструкцию сессионного зала Киевского городского совета.
Управление определило в условиях тендера дополнительные требования к будущему исполнителю работ - провести ремонт в сжатые сроки, а именно - ранее 2010 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter