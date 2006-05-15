Черновецкий уволил своих заместителей, а то его чуть не разорвали

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает провести новые кадровые назначения в руководстве киевской мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Сегодня написали заявления об увольнении по собственному желанию два моих заместителя – Иван ДАНЬКЕВИЧ (начальник Главного управления по связям с общественностью) и Николай ГЕОРГИЕВСКИЙ (начальник Главного управления по вопросам предпринимательства – УНИАН). Новые кадровые назначения будут, потому что невозможно работать с людьми, у которых есть проблемы с совестью», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева объяснил увольнение И.ДАНЬКЕВИЧА плохой подготовкой к встрече Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с киевлянами, которая проходила в Киеве 13 мая. «Была провокация. Силовые структуры не создали возможности для встречи, и меня чуть не разорвали. Моя оценка работы И.ДАНЬКЕВИЧА низкая», - пояснил он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил уверенность в том, что его дальнейшие встречи с киевлянами будут проходить организовано. «Я буду выступать. Меня никто не будет пощипывать. Я буду отвечать на вопросы. Люди должны понимать, что чиновники работают для них», - сказал он.

Мэр Киева подчеркнул, что приоритетным направлением его деятельности станет проведение встреч с людьми.