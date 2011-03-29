Яценюк попал в ДТП

Вчера в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП с участием бывшего председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом сообщает газета «Комсомольская правда в Украине».

Ссылаясь на пресс-службу А.ЯЦЕНЮКА, издание информирует, что он направлялся в спортивный зал. «Следовавший позади него автомобиль Suzuki нарушил правила дорожного движения - водитель неправильно перестроился из ряда в ряд. В результате, авто соприкоснулись», пишет газета. Никто в обеих иномарках не пострадал, на заднем крыле автомобиля экс-спикера - Range Rover – осталась еле заметная царапина.

Пресс-секретарь А.ЯЦЕНЮКА Иванна КОБЕРНИК сообщила, что «стороны разошлись мирно, обменялись расписками, что претензий друг к другу не имеют».