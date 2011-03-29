Помощником главы МИД стал пастор «Посольства Божьего»

Председателем Общественного совета при МИД избран пастор "Посольства Божьего" Александр Корман.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники.

В общественный совет Корман делегирован Международной общественной организацией "Ассоциация содействия развитию национального лидерства".

По словам источников, выборы сопровождались скандалом, поскольку с этой кандидатурой были несогласны представители аналитических центров, которые обычно входят в общественный совет при МИД.

Ирина Бекешкина из фонда Демократические инициативы на своем Фейсбук назвали выборы главы общественного совета "рейдерством".

"33 члена Общественного совета ушли из собраний, протестуя против того фарса. В результате в составе Общественного совета не остается ни одной (!) из организаций - аналитических центров, которые много лет работали в сфере международной политики", - отметила она.

"А председателем Общественного совета избран Корман - пастор Посольства Божьего, который и организовал это рейдерство", - добавила Бекешкина.

По словам Бекешкиной, "Корман привел за собой около 50 человек от организаций, каждая из которых не имеет никакого отношения к вопросам международных отношений".

"До сих пор думала, что рейдерство касается бизнеса, но это возможно везде", - добавила Бекешкина.

Согласно положению, Общественный совет при МИД имеет право подавать обязательные для рассмотрения предложения по подготовке проектов нормативно-правовых актов.

Кроме того, Общественный совет осуществляет общественный контроль над деятельностью МИД.