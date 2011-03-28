Присяжнюк: ПР вывела Киевскую область в лучшие регионы Украины

Председатель Киевской областной государственной администрации, первый заместитель руководителя Киевской областной организации Партии регионов Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что в течение года политическая сила, которую он представляет, вывела Киевскую область из аутсайдеров в десятку лучших регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на заседании 18-й конференции Киевской областной организации ПР, которая состоялась сегодня в столице.

Губернатор констатировал, что представители Партии регионов, которые сегодня входят в органы местной власти разных уровней в Киевской области, доказали возможность эффективно работать для повышения благосостояния людей.

В частности, А.ПРИСЯЖНЮК привел данные, что за год объемы промышленного производства в регионе выросли на 8%. Также увеличились объемы валовой продукции сельского хозяйства, возобновилось жилищное строительство, а также строительство объектов социальной сферы.

«В этом году будет реализовано по меньшей мере 10 инвестиционных проектов на общую сумму около 1 млрд. дол. Это позволит создать более 20 тыс. рабочих мест», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Также, по его словам, областная власть последовательно разрешает имеющиеся земельные конфликты.

«За прошедший год было выдано 100 тыс. государственных актов на право собственности на земельные участки», - сообщил он.

А.ПРИСЯЖНЮК также отметил, что в области поступления в бюджеты всех уровней выросли на 56%, что составляет почти 6 млрд. грн.

«Власть также повернулась лицом к сфере здравоохранения», - отметил губернатор.

В то же время, по его словам, «сегодня мы можем приводить существенные цифры социально-экономического развития».

«Но, к сожалению, практически люди их не ощущают. Если казна государства и области были полностью опустошены за предыдущие годы, то о чем можно говорить? И потому существенного улучшения жизни жителей области еще не достигнуто», - констатировал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что пока сложно существенно повысить пенсии и зарплаты учителям, врачам. Также, по словам губернатора, не может удовлетворять нынешнее состояние здравоохранения.

«Но результаты нашей работы заключаются в том, что люди поверили нам. Выслушиваем каждого, пытаемся решить проблемы людей», - отметил первый заместитель председателя Киевской областной организации Партии регионов.