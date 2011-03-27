Грищенко: пришло время принимать решение о зоне свободной торговли с ЕС

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что настало время принимать окончательное решение относительно создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом он сказал в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе, где принимал участие в работе Брюссельского форума.

“Сейчас мы уже подошли к моменту, когда надо принимать решение как со стороны ЕС, так и с нашей стороны”, - сказал министр.

“Речь идет о том пакете, который будет наиболее приемлемым с точки зрения баланса интересов, как наших экономических интересов, так и с точки зрения продвижения наших евроинтеграционных стремлений”, - добавил К.ГРИЩЕНКО.

По словам министра, для этого важно видеть не только плюсы и минусы настоящего, но и рассматривать возможные преимущества и потери в контексте развития украинской экономики и проведения реформ, которые необходимо реализовывать во всех сферах практической жизни и которые должны приближать Украину к европейским стандартам.

“Что именно мы можем отстаивать до самого конца, что называется, на что мы можем согласиться с позицией ЕС, и где нам следует настаивать на определенном переходном периоде и тех компенсациях, которые и правительство должно предоставлять, а также выходить на договоренности относительно поддержки этих усилий со стороны ЕС. Все это - очень сложный комплекс вопросов”, - объяснил К.ГРИЩЕНКО.

Министр отметил, что одновременно правительству приходится решать вопросы возвращения кредитов. “Имеются в виду разные кредиты, в том числе и краткосрочные, которые предыдущее правительство набирало иногда под чрезвычайно высокие проценты. За это приходится сейчас, безусловно, расплачиваться”, - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он при этом не предоставил дополнительных подробностей относительно таких кредитов, отметив только, что речь идет о кредитах, полученных не от Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о Соглашении об ассоциации, а 18 февраля 2008 года - официальные переговоры относительно создания зоны свободной торговли.