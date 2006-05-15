Тернопольский облсовет не достанется Тимошенко

Блок “Наша Украина” и Украинский народный блок Костенко и Плюща определились с единой кандидатурой, которую они будут предлагать на должность председателя Тернопольского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, на согласительном совете они пришли к согласию, что будут поддерживать председателя правления облпотребсоюза, заместителя председателя областной ячейки партии “Народный Союз Наша Украина” Михаила ЛАЗАРЯ.

Также обсуждалась кандидатура председателя Тернопольской райгосадминистрации, заместителя председателя областной ячейки Украинской народной партии Владимира БОЛЕЩУКА.

Блок “Наша Украина” и Украинский народный блок Костенко и Плюща имеют в облсовете 61 депутатский мандат из 120.

Блок Юлии Тимошенко со своей кандидатурой определился еще в апреле. Он будет предлагать на эту должность начальника областного управления образования и науки Михаила МИКОЛЕНКО. БЮТ представлен в облсовете 54 депутатами.

Кто из двух кандидатур – М.МИКОЛЕНКО или М.ЛАЗАРЬ – станет председателем облсовета, будет известно завтра во время первой сессии.