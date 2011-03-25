ЕНП заявляет об ухудшении политической ситуации в Украине

Европейская народная партия осуждает продложающееся ухудшение политической ситуации в Украине, включая беспрецедентное давление на оппозицию и ее лидера Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении ЕНП по Украине, текст которого размещен на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хотя мы приветствуем тот факт, что после трех месяцев подписки о невыезде Юлия ТИМОШЕНКО смогла посетить Брюссель, мы признаем, что это стало возможным только после очень мощной поддержки и проявления солидарности со стороны ЕНП и европейских лидеров», - говорится в заявлении.

ЕНП отмечает, что, к сожалению, Украина отдаляется от важных целей демократизации, европеизации и модернизации. «Если так будет продолжаться и в дальнейшем, такое направление грозит стать полностью несовместимым с заявленным намерением о сближении с Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации. ЕНП глубоко обеспокоена ростом количества свидетельств того, что судебная система Украины и ее правоохранительные органы все больше используются украинской властью в качестве политического инструмента запугивания и преследования оппозиции, гражданского общества и средств информации», - отмечается в заявлении.

ЕНП призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и украинскую власть исправить такую ситуацию и гарантировать инклюзивность и открытость политического пространства Украины. В частности, это касается периода подготовки к следующим парламентским выборам. В партии отмечают, что стремление украинского народа к активному и эффективному демократическому управлению и участию нельзя игнорировать. Учитывая это, ЕНП призывает Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА избегать искушений непрозрачным путем изменить закон о парламентских выборах в интересах своей собственной партии и для собственной политической выгоды.

«Было бы ужасно, если бы мечты большинства украинцев о действительно европейском будущем были преданы фальсифицированными выборами и политически мотивированными преследованиями», - говорится в заявлении.