Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК поддерживает все начинания, связанные с развитием русского языка в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня, выступая на «круглом столе» «О русском и русскоязычном движении Украины», сказала заместитель директора департамента международного сотрудничества министерства образования и науки РФ Лариса ЕФРЕМОВА.

«С изменением политической ситуации в Украине наши отношения с Министерством образования Украины намного улучшились, если говорить о гуманитарной сфере», - сказала она.

«На сегодняшний момент министр образования Украины поддерживает все начинания, связанные с развитием русского языка, в том числе и в детских садах Украины и в системе школы, и в системе высшего образования», - отметила Л.ЕФРЕМОВА.

По ее словам достигнуты договоренность при содействии российского «Проминвестбанка» создать частную российскую гимназию в Киеве с русским языком обучения.

Л.ЕФРЕМОВА заявила, что Министерство образование и науки Украины создает учебники для изучения украинского языка гражданами Украины, которые проживают в Российской Федерации. При этом она не уточнила, что именно делается в данном направлении.

«За последний год у нас изменились отношения, они идут в сторону сближения и выработки общих интересов», - сказал она, и добавила, что в Украине стало намного легче открывать филиалы российских вузов.