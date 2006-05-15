Черновецкий настаивает на увольнении прокурора Киева

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивает на увольнении Василия ПРИСЯЖНЮКА с должности прокурора Киева в связи с проблемами в работе столичной прокуратуры.

Это УНИАН подтвердили в Киевской городской государственной администрации.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подверг критике деятельность прокуратуры города за недостаточное противодействие неправомерным решениям городских властей, в частности по выделению земельных участков.

Как сообщалось, в субботу, 13 мая, во время встречи с киевлянами Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выслушав многочисленные жалобы, также заявил: «Я настаиваю, прокурора надо снять». "Думаю, на днях это будет сделано. Если его не снимут, то те, кто этого не сделает, будут отвечать", - заявил мэр. "Думаю, на следующей неделе у нас будет другой прокурор", - добавил он.