Уголовного дела за избиение гаишника охраной нардепа не будет

Прокуратура Луганской области не будет возбуждать уголовное дело по инциденту, который произошел между охранником народного депутата Украины Владимира ЛАНДИКА и старшим сержантом ГАИ Алексеем КОСЯКОВЫМ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Александр ЗАЙЦЕВ.

По его словам, не было найдено причин для возбуждения уголовного дела.

Он также добавил, что решение прокуратуры было доведено обеим сторонам, но ни одна из них его не опротестовала.

Как сообщал УНИАН, скандал с участием народного депутата от ПР Владимира ЛАНДИКА и работников ГАИ разгорелся в Луганске 12 марта. Якобы работники ГАИ остановили автомобиль народного депутата за превышение скорости, после чего охрана депутата устроила драку с ГАИшниками из-за того, что те «требовали взятку». В результате инцидента пострадал один из инспекторов ГАИ – А.КОСЯКОВ.

В ГАИ обвинили депутата В.ЛАНДИКА в подстрекательстве к избиению работника правоохранительных органов.

Сначала народный депутат полностью отрицал свою вину и вину охранника в избиении работника ГАИ, однако позже признал вину своего охранника в инциденте.

Депутат заверил, что его помощник приезжал к инспектору ГАИ А.КОСЯКОВУ в областную больницу, извинился перед ним.