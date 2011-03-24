Азаров - Табачнику: не находишь общий язык с людьми, бери шинель – иди домой

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что не будет защищать министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, если он не исправит ситуацию в своей отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил, выступая перед участниками шестого съезда Федерации профсоюзов Украины.

В частности, участники съезда передали Н.АЗАРОВУ несколько записок относительно ситуации с необеспечением поднятия зарплат работникам образования. «Ну, хорошо, что вы защищаете (Д.ТАБАЧНИКА – УНИАН). Я его тоже защищал до поры до времени. А вот после того, как вы пришли к Кабинету министров, я ему сказал: если ты со своими людьми не можешь найти общий язык, то бери шинель – иди домой», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом в зале прозвучали аплодисменты.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что такие же слова может сказать в адрес любого другого министра. По его мнению, каждый член правительства должен отстаивать интересы своей отрасли. «Когда он начинает рассказывать: «Я пять раз обращался к министру финансов…». Да хоть двести пятьдесят раз обращайся - ты должен, если ты в этом уверен, ты на каждом заседании Кабинета министров должен отстаивать, доказывать, убеждать (свою точку зрения – УНИАН). Если бы ты такую позицию занимал, ты бы ее решил. Вот после вчерашних событий и после ваших манифестаций я подумал, а стоит ли мне его защищать дальше», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом из зала послышались крики, что надо защищать, а сам Н.АЗАРОВ отметил, что в записках, адресованных ему, отмечены такие же требования. «Говорят, что надо. Ну, раз надо, значит, дадим еще срок», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Н.АЗАРОВ сделал строгое предупреждение Д.ТАБАЧНИКУ за необеспечение поднятия зарплат педагогам.

«Пикетирование Кабинета министров Украины учителями с требованиями, которые в действительности правительство рассмотрело и удовлетворило уже три месяца назад, - это констатация безответственности профильного министра и местных администраций, которые финансируют заведения образования. Почему Вы ждали протестов людей самой благородной профессии, к которым мы должны относиться с особым вниманием и уважением?», - спросил Н.АЗАРОВ у министра.