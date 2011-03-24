Президент Виктор Янукович простудился, и у него высокая температура. Эту информацию « Сегодня » подтвердила его новоназначенный пресс-секретарь Дарка Чепак: «У президента — ОРЗ. Поскольку у него на четверг намечен госвизит во Вьетнам, Сингапур и Бруней, решено, что сегодня (в среду) ему лучше воздержаться от публичных мероприятий и поработать из дому — в резиденции Межигорье. Иначе состояние может обостриться, и визит придется отложить».

В среду президент хотел лично поучаствовать в работе шестого съезда Федерации профсоюзов Украины и съезде депутатов от Партии регионов. Всего месяц назад у Януковича уже были проблемы со здоровьем — 27 февраля ему сделали артроскопическую операцию на правом коленном суставе в клинике «Феофания». Операция была несложной — длилась всего час, и уже 1 марта президент вышел на работу. Но врачи ему рекомендовали три недели щадящего режима.