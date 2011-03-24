Янукович простудился
09:49, 24 марта 2011Политика
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Может сорваться путешествие
|Дарка Чепак
В среду президент хотел лично поучаствовать в работе шестого съезда Федерации профсоюзов Украины и съезде депутатов от Партии регионов. Всего месяц назад у Януковича уже были проблемы со здоровьем — 27 февраля ему сделали артроскопическую операцию на правом коленном суставе в клинике «Феофания». Операция была несложной — длилась всего час, и уже 1 марта президент вышел на работу. Но врачи ему рекомендовали три недели щадящего режима.
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