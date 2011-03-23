Хара заявляет о взломе сайта ФПУ и раздаче «подпольных материалов»
17:10, 23 марта 2011Политика
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Попытки компрометации?
Народный депутат Украины, председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА заявляет о попытках скомпрометировать его и федерацию в прессе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на VI Съезде Федерации профессиональных союзов Украины.
Кроме того, В.ХАРА сообщил об атаках на официальный сайт ФПУ.
«Сегодня смотрим, а на сайте ФПУ некоторые заявления, порочащие честь и Президента, и Кабинета министров», - заявил В.ХАРА.
Он считает, что данные действия направлены на то, чтобы оклеветать ФПУ.
Также В.ХАРА отметил, что делегатам съезда раздавали «подпольные материалы».
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