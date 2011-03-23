"Репортеры без границ": дело Кучмы не должно зайти в тупик

Международная организация «Репортеры без границ» отмечает, что расследование возбужденного против экс-президента Леонида КУЧМЫ уголовного дела не должно зайти в тупик.

Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве этой международной организации.

«Репортеры без границ» приветствуют заявление Генеральной прокураторы Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с ролью, которую он играл в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

«Сегодня Генпрокуратура впервые признала вещественными доказательствами записи бывшего охранника Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО. На записях слышно, как голос, похожий на голос Л.КУЧМЫ, говорит о необходимости избавиться от Гонгадзе», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что “заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, отдачи незаконного распоряжения должностным лицам МВД, приведшего к убийству журналиста”.

«Мы приветствуем тот факт, что одна из ключевых фигур наконец находится под следствием в связи с делом Гонгадзе», - заявляют «Репортеры без границ». «Судебная власть Украины на правильном пути. Они не должны останавливаться, поскольку на пленках МЕЛЬНИЧЕНКО упоминаются имена еще нескольких высокопоставленных должностных лиц в связи с делом Гонгадзе. Следует ли рассматривать это расследование как знак, что наконец появилось настоящее желание пролить свет на убийство Гонгадзе? Мы надеемся на это», - говорится в заявлении «Репортеров».

«Но у нас есть все основания оставаться очень осторожными относительно дела, в котором было так много противоречивых событий за последние 10 лет. Последний пример датируется 3 марта, когда Печерский суд Киева определил, что убийство Гонгадзе не было заказным. Сегодняшнее заявление не развеяло наших сомнений по поводу юридической независимости по этому делу», - заявляют «Репортеры».

«Репортеры без границ» также отмечают, что продолжают внимательно следить за событиями вокруг расследования дела об убийстве журналиста. “Будет абсолютно недопустимо, если это новое расследование заведет в еще один тупик, или если оно будет проведено поспешно, с единственной целью отбелить бывших высоких должностных лиц», - подчеркивают «Репортеры без границ» в своем заявлении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый зам генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Украины Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, касающимся убийства Г.Гонгадзе.