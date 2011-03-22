Тимошенко: Янукович объединил страну

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что действия власти обязательно приведут к массовым уличным протестам в стране, и заявляет о своей солидарности с учителями и автоперевозчиками, которые вслед за предпринимателями вышли на акции протесты.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.

"Учителя против неучей. Вчера – автомайдан, сегодня - учителя. А они повторяют мантру: Майдана не будет. Но он уже начался в сознании каждого", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, "Майдан уже есть на каждой кухне, в каждом коллективе". "Выход на улицу – только вопрос времени", - убеждена лидер партии "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины "объединил" страну в неудовлетворении действиями власти. "Автомайдан едет на Киев. Из Львова и Луганска. Я с ними солидарна. ЯНУКОВИЧ, как и обещал, объединил Украину - Восток и Запад. Объединил против себя", - подчеркнула она.