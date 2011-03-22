Мельниченко: Кузьмин - бульдог, если он вцепится, то уже не отпустит

Бывший майор Государственной службы охраны Украины Николай МЕЛЬНИЧЕНКО считает, что если Генеральная прокуратура Украины не закончит расследование уголовного дела против бывшего Президента страны Леонида КУЧМЫ, то это, в первую очередь, ударит по репутации нынешнего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Сегодняшнее возбуждение уголовного дела я расцениваю как мужественный, сильный поступок, в первую очередь, ЯНУКОВИЧА", - отметил экс-майор, добавив, что таким образом власть сделала "шаг вперед".

В то же время он высказал мнение, что если Генпрокуратура не закончит расследование дела в отношении Л.КУЧМЫ, "то это бумерангом ударит, в первую очередь, по ЯНУКОВИЧУ".

По словам М.МЕЛЬНИЧЕНКО, такая опасность может возникнуть, если "все будут молчать".

При этом он выразил уверенность, что первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН сможет завершить расследование этого дела. "КУЗЬМИН Ренат Равельевич - бульдог, если он вцепится, то уже не отпустит", - добавил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его мнению, Генпрокуратура имеет достаточно оснований, чтобы довести расследование дела против Л.КУЧМЫ до суда. При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО допустил, что могут подкупить судей.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли, по его мнению, возбуждение уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ лично инициативой В.ЯНУКОВИЧА, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил: "Я не сказал, что это инициатива ЯНУКОВИЧА. ЯНУКОВИЧ не ставил палки в колеса следователю и КУЗЬМИНУ. У него хватило политической воли, без его (В.ЯНУКОВИЧА) молчаливого согласия этого дела не было бы".

Говоря о возможности привлечения к ответственности председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил: "Все зависит от общественного мнения". При этом он сказал, что сам Л.КУЧМА не имел мотивов для убийства Г.Гонгадзе, а "стал жертвой интриги ЛИТВИНА".

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, легализация его записей в суде даст возможность "вернуть десятки миллионов долларов, которые были украдены той властью".

Экс-майор также напомнил, что заказчики убийства Г.Гонгадзе предлагали ему за необнародование записей 100 млн. долларов США, и эти данные есть в материалах дела. Сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что взял эти деньги и готов их вернуть, чтобы они фигурировали в материалах дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгию Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН сегодня заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Украины Л.КУЧМЫ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным по убийству Г.Гонгадзе.